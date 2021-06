Italia-Austria, le formazioni ufficiali: Acerbi dall’inizio

- Advertisement -

ITALIA AUSTRIA CRONACA – Tutto pronto a Wembley per Italia-Austria valida per gli ottavi di Euro2020. Gli Azzurri, dopo aver dominato la fase a gironi, puntano al pass per i quarti di finale. Roberto Mancini dovrà rinunciare al capitano Giorgio Chiellini, ancora alle prese con l’infortunio rimediato nell’ultimo match contro il Galles. Al suo posto giocherà il biancoceleste Francesco Acerbi che farà coppia con Leonardo Bonucci. Conferma a centrocampo per Marco Verratti che agirà in cabina di regia. Torna anche il tridente Insigne-Immobile-Berardi che nelle prime due partite del torneo ha deliziato i tifosi italiani con giocate di qualità e gol pesanti.

Italia-Austria, cronaca e formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

CT: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori.



AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch; Laimer, X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.

CT: Foda.

A disposizione: A. Schlager, Pervan, Schöpf, Ilsanker, Kalajdzic, Posch, Lazaro, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo, Gregoritsch.