Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA ACERBI CHIELLINI – Torna in campo l’Italia nel match contro la Bosnia, ma in casa azzurra c’è stato un malinteso. Infatti, dopo tanti mesi, di assenza sembrava essere arrivato il turno di Giorgio Chiellini, che questa sera sarebbe dovuto scendere in campo come titolare. Al momento di inviare la lista con la formazione titolare, lo staff azzurro ha commesso un errore che è costato la panchina al giocatore bianconero. Infatti, come rivelato da Rai Sport, il CT mancini aveva scelto proprio Chiellini. La UEFA, però, non ha concesso deroghe ed ha costretto l’Italia a schierare Acerbi, che avrebbe potuto lasciare il posto al compagno solamente se Mancini lo avesse mandato in tribuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.