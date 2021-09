Italia-Bulgaria 1-1, agli azzurri non basta il gol di Chiesa

- Advertisement -

ITALIA BULGARIA – L’Italia campione d’Europa non va oltre il pareggio nella prima uscita ufficiale dopo la conquista del titolo europeo. La Nazionale di Roberto Mancini, infatti, è stata fermata sull’1 a 1 dalla Bulgaria nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Succede tutto nel primo tempo: Chiesa, dopo un bello scambio con Ciro Immobile, ha portato in vantaggio gli Azzurri con un bel sinistro al 16esimo minuto. Al 39′, però, Iliev ha ristabilito la parità. Nella ripresa l’Italia ha provato a vincerla senza successo. Adesso la Nazionale si concentrerà sulla partita di domenica contro la Svizzera.