Nations League, il cammino dell’Italia partirà da Roma

L’avventura dell’Italia nella prossima Nations League partirà il 25 settembre contro il Belgio, teatro della sfida l’Olimpico di Roma: vediamo il cammino completo degli azzurri.

LEGGI ANCHE: Non solo Mandas: nuovo intreccio di mercato con il Bournemouth

Di seguito il cammino dell’Italia in Nations League, reso noto sul sito ufficiale della FIGC.

Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli Azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League, mentre si disputerà lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sfida che vedrà la Nazionale opposta alla Turchia. Coincidenze: nelle ultime due gare giocate a Roma e Bologna, l’Italia aveva affrontato proprio Belgio e Turchia.

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l’esordio con i Diavoli Rossi l’Italia andrà a far visita a Turchia (28 settembre, sede da definire) e Francia (2 ottobre, Saint-Denis). La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali – che vedrà gli Azzurri scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni – si chiuderà quindi lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

I precedenti a Roma e Bologna per quanto riguarda la Nations League.

L’ultimo match disputato dalla Nazionale a Roma è stato proprio con il Belgio in Nations League: il 10 ottobre 2024 all’Olimpico finì 2-2, con gli Azzurri avanti 2-0 grazie ai gol di Cambiaso e Retegui e raggiunti sul pareggio in virtù delle reti realizzate da De Cuyper e Trossard. Roma è la città che ha ospitato il maggior numero di incontri della Nazionale, 65, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte. E anche la sfida più recente giocata a Bologna aveva visto l’Italia opposta alla Turchia: 0-0 il risultato dell’amichevole del 4 giugno 2024, ultimo test di preparazione al Campionato Europeo. Sono 24 gli incontri disputati nel capoluogo emiliano, con un bilancio positivo fatto di 16 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NEL GRUPPO A1

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio – Stadio Olimpico, Roma

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Sede da definire

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia – Sede da definire

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia – Stadio Re Baldovino, Bruxelles

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP