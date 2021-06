Italia, Di Lorenzo: “Ho sentito Mertens: sarà una bella sfida”

- Advertisement -

ITALIA INTERVISTA DI LORENZO – L’Italia, dopo aver sofferto nella sfida contro l’Austria è pronta a stupire contro il Belgio. Giovanni Di Lorenzo, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della UEFA, ha presentato la sfida ai ‘diavoli rossi’ e al compagno, e amico, Dries Mertens.

Le dichiarazioni dell’azzurro Di Lorenzo

“Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte”.

Su Mertens e il Belgio

“Sì ci siamo sentiti in settimana. Ci siamo dati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo rapporto con lui, anche lui è un grandissimo giocatore e quindi sarà bello affrontarlo da avversario. Potremo anche ‘sfiorarci’ in campo considerando le posizioni, sarà una bella sfida”.