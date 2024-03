Italia - Ecuador, dove vedere il match amichevole in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA ECUADOR DOVE VEDERE - Prosegue l'avventura a stelle e strisce dell'Italia, che dopo il Venezuela affronta l'Ecuador. Ecco di seguito dove poter vedere in tv e streaming il match amichevole della Nazionale.

Amichevoli, dove vedere Italia - Ecuador in tv e streaming

L'Italia di Spalletti troverà di fronte l'Ecuador alla Red Bull Arena di New York.Dopo il 2-1 inflitto al Venezuela targato retegui, gli Azzurri giocheranno alle ore 21 italiane di domenica 24 marzo 2024. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, ma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.