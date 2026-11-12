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Italia Francia 3-1 il tabellino: segna anche Frattesi
Al Meazza di Milano è andato in scena il ritorno di Nations League, per la fase a gruppi, tra Italia e Francia: la partita è terminata 3-1 e per gli azzurri è andato in goal anche Davide Frattesi centrocampista della Lazio, di seguito il tabellino dell’incontro.
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ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
A disposizione: Ricci, Fagioli, Dimarco, Carnesecchi, Palestra, Vicario, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
Ct. Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.
A dispsizione: Restes, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diuof, Konaté, Yoro, Zaire-Emery, Pagis, Risser.
Ct. Zidane.
Arbitro: Istvan Kovacs.
1° ASSISTENTE: Mihai Marica.
2° ASSISTENTE: Ferencz Tunyogi.
QUARTO UOMO: Szabolcs Kovacs.
VAR: Dennis Higler.
AVAR: Catalin Popa.
Marcatori: Gol: 10′ Olise (F), 26′ e ’75 (rig.) Pio Esposito (I), 63′ Frattesi (I).
Ammoniti: 39′ P. Eposito (I), 71′ Bastoni (I), 93′ Kroupi (F).
Espulsi: nessuno.
Recupero: 1′ pt, 4′ st.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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