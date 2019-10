ITALIA GRECIA – L’Olimpico si tinge d’azzurro. In occasione del match dell’Italia contro la Grecia, lo stadio di Roma accoglie 60.000 spettatori pronti a sostenere i calciatori azzurri che, in caso di vittoria, centrerebbero la qualificazione ad Euro2020 con ben tre turni di anticipo, cosa mai successa nella storia della nostra Nazionale. Presente in tribuna anche il ds della Lazio Igli Tare, accanto all’ex giallorosso Francesco Totti.