ITALIA GRECIA FORMAZIONI – Stasera, alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, scende in campo l’Italia per il match valido alle qualificazioni per Euro2020 contro la Grecia. Un solo dubbio per Mancini, che deve scegliere uno tra Barella o Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala. Dovrebbero essere titolari i due biancocelesti chiamati a rappresentare la Nazionale, Acerbi ed Immobile. Di seguito le possibili formazioni del match.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. A disp.: Sirigu, Meret, Biraghi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Bernardeschi, Cristante, Zaniolo, Belotti, El Shaarawy, Grifo. All.: Mancini.

GRECIA (4-4-1-1): Vlahomidis; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai; Koulouris. A disp.: Paschalakis, Dioudis, Koutris, Giannoulis, Hatzidiakos, Galanopoulos, Siopis, Bouchalakis, Fetfatzidis, Bakassetas, Limnios, Pavlidis. All.: Van’t Schip.

ARBITRO: Karasev (Russia).