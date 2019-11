ITALIA IMMOBILE AUTOGOL – Continua la sfida dei due amici bomber Ciro Immobile e Andrea Belotti. Oltre che contendersi una maglia da titolare nella Nazionale di Roberto Mancini, i due attaccanti hanno partecipato ad un video de Gli Autogol in cui si sfidano in un quiz. Non è la prima volta che il trio comico coinvolge l’attaccante partenopeo che risponde sempre con grande disponibilità. Tra i vari argomenti si è parlato di Fantacalcio dove Ciro sta regalando molte gioie ai suoi fantallenatori. “Se sono nella loro squadra mi stressano per segnare. Se invece gli gioco contro si lamentano che segno in tutte le partite. Ma io non posso sempre chiedere scusa a tutti!”, ha detto scherzosamente.

La sfida

Il quiz si è svolto come una vera e propia interrogazione con alcune domande sulla Nazionale e altre di Geografia. Entrambi non se la sono cavata affatto male, ma la sfida ha decretato un vincitore. Di seguito il video completo per scoprirlo.