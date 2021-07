Italia-Inghilterra 4-3(d.c.r.): SIAMO CAMPIONI D’EUROPA!!!

- Advertisement -

ITALIA INGHILTERRA CRONACA TABELLINO – L’Italia è Campione d’Europa! La squadra di Mancini supera ai rigori l’Inghilterra e si aggiudica Euro 2020. Decisiva la parata di Donnarumma in occasione del quinto rigore calciato da Saka.

Italia-Inghilterra, le formazioni ed il tabellino del match

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.

Marcatori: 2′ Shaw (ING), 67′ Bonucci (ITA)

Ammoniti: 47′ Barella (ITA), 55′ Bonucci (ITA), 84′ Insigne (ITA), 90’+6 Chiellini (ITA), 114′ Jorginho (ITA)

Espulsioni: –

La cronaca del match

I rigori

5° Rigore (Inghilterra) – Sbaglia Saka.

5° Rigore (Italia) – Sbaglia Jorginho.

4° Rigore (Inghilterra) – Sbaglia Sancho.

4° Rigore (Italia) – GOOOL! A segno Bernardeschi.

3° Rigore (Inghilterra) – Sbaglia Rashford.

3* Rigore (Italia) – GOOOL! A segno Bonucci.

2° Rigore (Inghilterra) – Gol. A segno Maguire.

2° Rigore (Italia) – Sbaglia Belotti.

1° Rigore (Inghilterra) – Gol. A segno Kane.

1° Rigore (Italia) – GOOOL! A segno Berardi.

I tempi supplementari

120’+3 – Finisce anche il secondo tempo supplementare. Si va ai calci di rigore.

120′ – 3 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

119′ – Doppio cambio per l’Inghilterra. Entrano Sancho e Rashford ed escono Walker e Henderson.

118′ – Altro cambio per l’Italia. Esce Emersone, entra Florenzi.

114′ – Ammonito anche Jorginho per fallo su Grealish.

107′ – L’Italia va vicino al vantaggio con una punizione di Bernardeschi. Il tiro però è troppo centrale.

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare.

105′ – Un minuto di recupero assegnato.

103′ – Occasione per l’Italia! Emerson vince un contrasto e mette la palla in mezzo per Bernardeschi. L’attaccante per poco non buca Pickford.

98′ – Ancora un cambio per l’Inghilterra. Dentro Grealish, fuori Mount.

97′ – Phillips spaventa l’Italia con un bel tiro da fuori. La palla finisce sul fondo.

96′ – Altro cambio per l’Italia. Fuori Verratti, dentro Locatelli.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare. Nel frattempo è uscito Insigne ed è entrato Belotti.

I primi 90 minuti della finale

90’+7 – Finisce qui. Si va ai supplementari.

90’+6 – Saka va via a Chiellini che lo stende. L’arbitro lo ammonisce.

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

85′ – Altro cambio per Mancini. Fuori Chiesa, dentro Bernardeschi.

84′ – Anche Insigne finisce sul taccuino dell’arbitro. Il numero 10, infatti, ha commesso fallo su Phillips e viene ammonito.

73′ – Altro cambio per gli inglesi, dentro Henderson, fuori Rice.

73′ – Ancora Italia con Berardi. Il tiro al volo dell’attaccante del Sassuolo finisce alto.

70′ – Cambio nell’Inghilterra, esce Trippier, dentro Saka.

67′ – GOOOOOOOOOOOLLLL BONUCCI PAREGGIA I CONTI SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D’ANGOLO. 1-1!!!!!!!!!!

62′ – Altra grandissima azione di Chiesa che dopo aver superato mezza difesa inglese calcia in porta, ma Pickford compie un grande intervento.

57′ – Insigne è l’uomo più pericoloso dell’Italia. Il numero 10 ha provato a sorprendere Pickford sul primo palo, ma l’inglese è stato attento.

55′ – Bonucci viene ammonito dal direttore di gara per un fallo su Sterling.

55′ – Doppio cambio per Mancini. Dentro Cristante e Berardi, fuori Barella e Immobile.

51′ – Il primo squillo della ripresa per l’Italia è di Insigne su calcio di punizione, ma come nel primo tempo la palla finisce fuori.

47′ – Il primo giallo del match è per Barella, che commette fallo su Kane colpendolo sulla caviglia.

46′ – Inizia il secondo tempo della finale

45’+4 – Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo.

45′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

35′ – Bella azione solitaria di Chiesa che arriva al limite dell’area e calcia in porta. La palla va di poco a lato.

25′ – La partita è molto intensa ma priva di particolari occasioni da gol.

8′ – L’Italia prova a rispondere con un calcio di punizione battuto da Insigne. La conclusione finisce alta.

2′ – Gol dell’Inghilterra. Gli inglesi passano subito in vantaggio con Shaw.

1′ – Fischio d’inizio a Wembley: comincia la finale tra Italia e Inghilterra.