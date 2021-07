Italia, la gioia di Berrettini: “Forse ho portato fortuna”

- Advertisement -

ITALIA BERRETTINI WEMBLEY – Quella di ieri è stata una giornata storica per tutto lo sport italiano. La nazionale ha vinto ai rigori contro l’Inghilterra e Matteo Berrettini ha giocato la finale di Wimbledon, perdendo contro Novak Djokovic. Il tennista, archiviata la delusione per la sconfitta in finale ha voluto seguire la partita dal vivo e ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di Rai sport.

La felicità del tennista

“Sono arrivato un po’ in ritardo, a inizio secondo tempo. Forse ho portato un pochino bene. Non avevo mai visto una partita live, è stata una bellissima esperienza. Ho sofferto tantissimo, spero che le telecamere mi abbiano visto. Se vincerò uno slam? Sono arrivato in finale, quindi perché no. Tra due settimane ci sono le Olimpiadi quindi vediamo che succede”.