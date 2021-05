Italia, Lazzari salta il ritiro per motivi personali

- Advertisement -

ITALIA LAZZARI – Terminato il campionato di Serie A, le attenzioni sono tutte rivolte all’Europeo che l’Italia giocherà quest’estate. Manuel Lazzari dovrebbe far parte della spedizione azzurra, ma nel frattempo non parteciperà al ritiro in Sardegna. La Figc ha comunicato che l’assenza sarà dovuta a motivi personali.