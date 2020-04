Tempo di lettura: < 1 minuto

MANCINI IMMOBILE – L’Europeo itinerante previsto per quest’estate è stato rinviato al 2021 a causa dell’emergenza per il Coronavirus. Il Ct della nazionale Roberto Mancini si è espresso così sull’attacco azzurro e su Ciro Immobile, in una diretta Instagram effettuata con Christian Vieri.

Le parole di Mancini

“Al gol arrivano quasi tutti. Abbiamo Immobile e Belotti, dobbiamo cercare qualcuno dietro di loro. Magari ci sarà qualcuno che l’anno prossimo farà un gran campionato. Al momento con loro due siamo a posto. Speriamo arrivi qualche giovane che possa essere pronto per il Mondiale”.

