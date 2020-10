Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA MANCINI IMMOBILE – Domani sera l’Italia scenderà in campo contro l’Olanda, nella sfida valida per i gironi di Nations League. Il Ct della nazionale azzurro, Roberto Mancini ha parlato così della sfida e di Ciro Immobile in conferenza stampa.

Le parole di Mancini in conferenza stampa

“Abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Rientrerà anche Giorgio (Chiellini, ndr), poi ci saranno quattro o cinque cambi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.