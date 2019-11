ITALIA IMMOBILE ACERBI – La prossima settimana ci sarà la sosta del campionato di Serie A per il ritorno delle Nazionali. L’Italia scenderà in campo venerdì 15 novembre contro la Bosnia e lunedì 18 novembre contro l’Armenia. Roberto Mancini, per i due match, ha deciso di convocare i due biancocelesti Ciro Immobile e Francesco Acerbi.

I convocati

In vista dei due match dell’Italia, Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati. Dentro Acerbi e Immobile, ritorno per Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi e Rolando Mandragora. Out Mario Balotelli. Il mister azzurro ha però deciso di inserire, tra i convocati, tre volti nuovi: Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Andrea Cistana (Brescia), Riccardo Orsolini (Bologna). Di seguito la lista dei convocati.

La lista ufficiale

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna)