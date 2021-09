Italia, Mancini: “Dovevamo essere più precisi in zona gol”

- Advertisement -

ITALIA BULGARIA MANCINI – L’Italia pareggia contro la Bulgaria per 1 a 1 nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Intervista Mancini: sulla partita con la Bulgaria

“Ci è mancato di essere più precisi in zona gol. Sono quelle partite che anche se giochi altri trenta minuti la palla non entra. Noi abbiamo fatto il massimo per vincerla fino alla fine, loro hanno segnato in contropiede. Potevamo far fallo ma non eravamo neanche messi così male, eravamo tre contro tre. Una casualità. La sfida con la Svizzera ora è più importante? Se avessimo vinto sarebbe stato meglio. Domenica una gara importante, dovremo vincerla”.