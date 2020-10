Tempo di lettura: < 1 minuto

AMICHEVOLE ITALIA MOLDOVA FORMAZIONI – I campionati sono fermi per lasciare spazio alle rappresentative nazionali. L’Italia ha affrontato la Moldova vincendo 6-0 un match senza storia, coi gol di El Shaarawy (doppietta), Cristante, Caputo, Berardi e l’autogol di Posmac. Questa amichevole precede le sfide di Nations League con Polonia ed Olanda. Il ct Mancini conferma di essere l’allenatore della nazionale con la media punti più alta in Nazionale (2,27) e la miglior media gol (2,40). La partita è stata anche un test per iniziare a stilare la rosa per Euro 2021. Sono tre i giocatori della Lazio convocati da Mancini: Immobile, Acerbi e Lazzari. L’attaccante non è sceso in campo, mentre gli altri due sono stati schierati dal primo minuto. Italia Moldova, questo il tabellino del match amichevole.

Italia – Moldova

Amichevole internazionale

Stadio Artemio Franchi, Firenze – Mercoledì 7 ottobre, ore 20:45

Italia Moldova 6-0

Reti: 18′ Cristante, 23′ Caputo, 30′ El Shaarawy, 39′ aut. Posmac, 45+1′ El Shaarawy, 72′ Berardi

ITALIA (4-3-3): Sirigu (67′ Cragno); Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi (66′ Emerson); Cristante, Locatelli, Bonaventura (68′ Sensi); Berardi (75′ Kean), Caputo (75′ Lasagna), El Shaarawy (67′ Grifo).

A disposizione: Silvestri, Cragno, Ogbonna, Emerson, Florenzi, D’Ambrosio, Jorginho, Grifo, Sensi, Lasagna, Kean, Orsolini.

Allenatore: Roberto Mancini

MOLDOVA (5-3-2): Koselev (46′ Namasco); Platica, Craciun (46′ Mudrac), Posmac, Armas, Marandici (46′ Reabciuk); Rata, Carp (29′ Epureanu), Ionita; Suvorov (46′ Cociuc); Nicolaescu.

A disposizione: Cebotari, Graur, Racu, Boiciuc, Caimacov, Milinceanu.

Allenatore: Engin Firat

Italia Moldova dove vederla in tv

L’Italia di Roberto Mancini è impegnata stasera alle 20.45 in amichevole contro la Moldova allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. La sfida amichevole tra Italia e Moldova sarà visibile in diretta tv su Rai1. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

