Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA POLONIA PAGELLE – L‘Italia ha disputato una delle sue migliori partite, da quando Mancini è al comando, contro la Polonia. La formazione azzurra è stata in grado di arginare Lewandowski e si è guadagnata il primo posto nel girone di Nations League. I giocatori hanno disputato una partita pressoché perfetta, meritando tutti un voto superiore alla sufficienza. Molto bene Acerbi che si è dimostrato leader, meritandosi un 7. Il migliore in campo è stato Lorenzo Insigne, spina nel fianco per la Polonia. Di seguito le pagelle.

Italia-Polonia, le pagelle dei quotidiani

IL CORRIERE DELLO SPORT – Donnarumma 6, Florenzi 7 (Di Lorenzo sv), Acerbi 7, Bastoni 7, Emerson Palmieri 7, Barella 7.5, Jorginho 8, Locatelli 7.5, Bernardeschi 7 (Berardi 7), Belotti 7 (Okaka sv), Insigne 8 (El Shaarawy sv). All. Mancini/Evani 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Donnarumma sv, Florenzi 6.5 (Di Lorenzo sv), Acerbi 7, Bastoni 7.5, Emerson Palmieri 7, Barella 7, Jorginho 7.5, Locatelli 7.5, Bernardeschi 6.5 (Berardi 7), Belotti 7.5 (Okaka sv), Insigne 8 (El Shaarawy sv). All. Mancini/Evani 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.