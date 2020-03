Tempo di lettura: < 1 minuto

INGHILTERRA ITALIA CORONAVIRUS – Dopo lo stop a tutto il calcio giocato in Inghilterra deciso stamattina, che ha portato alla sospensione della Premier League, anche le gare della Nazionale sono state coinvolte. L’amichevole tra la squadra di Southgate e l’Italia in programma il 27 marzo a Wembley è stata rinviata a data da destinarsi. Sembra scontato che anche la gara prevista contro la Germania il 31 marzo a Norimberga verrà annullata, ma per ora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

