Italia-Svizzera 1-1, finisce in parità la sfida dell’Olimpico

ITALIA SVIZZERA FORMAZIONI TABELLINI – Italia e Svizzera si affrontano per il penultimo match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. La partita è iniziata con gli azzurri messi sotto dagli avversari, ma poi i ragazzi di Mancini hanno reagito bene. Al 90esimo Jorginho fallisce il rigore che poteva consegnare la vittoria all’Italia. Il match, però, è terminato 1 a 1.

Italia Svizzera, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

Svizzera (4-4-2): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler, Steffen; Shaqiri, Okafor.

La squadra arbitrale

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistenti: Gary Beswick e Adam Nunn

IV Uomo: Craig Pawson

Italia Svizzera, la cronaca del match

Il secondo tempo

90’+4 – Finisce qui. 1 a 1 tra Italia e Svizzera.

90’+2 – La Svizzera non sfrutta un errore di Donnarumma e la partita resta in parità.

90′ – 4 minuti di recupero.

90′ – Jorginho si presenta dal dischetto, ma calcia alto.

89′ – L’arbitro viene richiamato dal Var per un contatto tra Berardi e Garcia. Dopo aver rivisto l’episodio ha deciso di assegnare il rigore all’Italia e di ammonire il giocatore svizzero.

86′ – Cambio Svizzera: esce Vargas, entra Zeqiri.

84′ – Chiesa calcia forte ma non inquadra la porta. La palla termina alta.

81′ – Ammonito Akanji per fallo di mano.

79′ – Altro doppio cambio per Italia e Svizzera: per gli azzurri entrano Raspadori e Calabria ed escono Insigne ed Emerson. Per gli elvetici escono Okafor e Shaqiri ed entrano Frei e Sow.

77′ – Ammonito Schar per fallo su Chiesa.

76′ – Occasione per Insigne che calcia dal limite dell’area. La palla viene deviata da un difensore che per poco non beffa Sommer.

70′ – Cambio Italia: esce Barella, entra Cristante.

69′ – Due cambi anche per la Svizzera: escono Rodriguez e Steffen, entrano Imeri e Garcia.

58′ – Doppio cambio per l’Italia: entrano Berardi e Tonali, escono Belotti e Locatelli.

47′ – Insigne è il secondo ammonito del match.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Il primo tempo

45’+2 – Finisce il primo tempo, 1 a 1.

45′ – 2 minuti di recupero.

43′ – Ammonito Chiesa per proteste.

36′ – GOOOOOOOOOOLLLL L’ITALIA PAREGGIA CON DI LORENZO SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO DI PUNIZIONE!

24′ – Ancora Italia con Chiesa che calcia da dentro l’area. Il tiro però è centrale.

22′ – Super occasione per l’Italia con Barella che calcia a botta sicura da pochi passi. Sommer compie un miracolo e mette la sfera in calcio d’angolo.

15′ – Ancora Svizzera con Okafor che si porta la palla sul sinistro e calcia. Il suo tiro finisce di poco a lato.

11′ – Svizzera in vantaggio con Widmer. Dopo una bella azione in ripartenza lo svizzero calcia benissimo e mette la palla sotto la traversa. Niente da fare per Donnarumma.

1′ – Inizia il match!