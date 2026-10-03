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Italia Turchia, dove seguire in tv e in streaming la gara di Nations League
Dopo l’ottimo pareggio in casa della Francia, l’Italia è chiamata a vincere contro la Turchia lunedì prossimo per sperare nella qualificazione ai quarti di Nations League: ecco dove vedere in diretta tv e streaming la sfida.
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Italia di scena al Dall’Ara lunedì 5 ottobre contro la Turchia.
Sarà possibile seguire Italia Turchia in programma lunedì 5 ottobre alle ore 20:45 in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play. Comincia il girone di ritorno del gruppo 1 della Nations League. In caso di vittoria, la nazionale del ct Mancini avrebbe ancora delle chance di qualificarsi ai quarti della competizione.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|5
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|Inter
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|5
|3
|LAZIO
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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