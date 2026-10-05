Nations League, ecco perché è fondamentale vincere con la Turchia in ottica Europeo

L’Italia deve vincere questa sera contro la Turchia per sperare nella qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ma c’è un altro motivo fondamentale per puntare con decisione al successo: c’entra l’Europeo 2028.

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La partita di stasera contro la Turchia vale più dei tre punti, sarà fondamentale anche in ottica Europeo 2028.

Al momento l’Italia è terza nel proprio girone con 4 punti a -2 dal Belgio e -3 dalla Francia. Passano ai quarti di finale di Nations League le prime due di ogni gruppo. Una vittoria stasera donerebbe ancora delle chance agli azzurri di qualificarsi al turno a eliminazione diretta.

Il successo contro la Turchia sarebbe fondamentale anche in ottica Europeo del 2028 perché con i tre punti la banda Mancini avrebbe la certezza almeno del terzo posto, che garantisce di essere fra le 12 teste di serie al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast.

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