Italia-Turchia, niente trasferta per gli ospiti: la motivazione

EURO 2020 – Il fischio d’inizio degli Europei si avvicina e già iniziano le polemiche. Secondo quanto riportato da Repubblica i tifosi turchi non potrebbero partire alla volta di Roma, anche se provvisti di biglietto, per il divieto l’ingresso a tutti i cittadini che provengono da fuori dell’area Schengen. Ad Ankara scoppiano già le proteste e non è da escludersi l’intervento diplomatico per riappacificare gli animi.