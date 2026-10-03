Probabili formazioni Italia Turchia: Mancini potrebbe cambiare tanto

Il pareggio con la Francia ha mostrato ulteriori miglioramenti dell’Italia rispetto alle gare precedenti, lunedì a Bologna arriva la Turchia di Montella: le probabili formazioni delle due compagini.

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Le probabili formazioni di Italia Turchia

Difficile immagine che Roberto Mancini schieri gli stessi undici visti contro la Francia. Possibile il ritorno al centro della retroguardia per Mancini e, se sta bene, di Di Lorenzo sulla corsia destra. Ricci scalpita per una chance a centrocampo. Mentre attenzione al possibile tridente completamente rinnovato, con Cambiaghi, Scamacca e Vergara, che potrebbero rappresentare un interessante esperimento.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara.

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct: Mancini.

TURCHIA (4-4-2) – Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz.

Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct: Montella.

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