Connect with us

NOTIZIE

Probabili formazioni Italia Turchia: Mancini potrebbe cambiare tanto

Published

2 ore ago

on

italia turchia probabili formazioni ottobre 2026

Il pareggio con la Francia ha mostrato ulteriori miglioramenti dell’Italia rispetto alle gare precedenti, lunedì a Bologna arriva la Turchia di Montella: le probabili formazioni delle due compagini.

LEGGI ANCHE: Italia Turchia, dove seguire in tv e in streaming la gara di Nations League

Le probabili formazioni di Italia Turchia

Difficile immagine che Roberto Mancini schieri gli stessi undici visti contro la Francia. Possibile il ritorno al centro della retroguardia per Mancini e, se sta bene, di Di Lorenzo sulla corsia destra. Ricci scalpita per una chance a centrocampo. Mentre attenzione al possibile tridente completamente rinnovato, con Cambiaghi, Scamacca e Vergara, che potrebbero rappresentare un interessante esperimento.

  • ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara.
  • Ct: Mancini.
  • TURCHIA (4-4-2) – Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz.
  • Ct: Montella.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI