Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA U21 BASTONI CARNESECCHI CORONAVIRUS – La Nazionale Under 21 è stata costretta a saltare l’allenamento di questa mattina. Il motivo è legato a due calciatori che sono risultati positivi al Coronavirus, che continua a diffondersi anche nel mondo del calcio. I ragazzi in questione sono Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi. Entrambi saranno sottoposti al terzo tampone. Se dovessero risultare ancora positivi verranno messi in isolamento e salteranno le partite valide per la qualificazione all’Europeo con Islanda e Armenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.