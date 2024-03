Italia - Venezuela, le probabili formazioni: scelto il tridente leggero

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA VENEZUELA PROBABILI FORMAZIONI - Giovedì 21 marzo alle ore 22:00 tornerà la Nazionale, allo stadio di Fort Lauderdale, in Florida. L'Italia scenderà in campo contro il Venezuela, in una sfida amichevole utile per fluidificare i meccanismi della squadra. Gli azzurri potrebbero giocare con il 3-4-2-1, affidandosi ad un tridente leggero ma tecnico ed una difesa inedita. Di seguito la probabile formazione dell'Italia.

Italia-Venezuela, probabile formazione

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.

Allenatore: Luciano Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

Allenatore: Fernando Batista.