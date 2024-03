Italia - Venezuela, dove vedere il match in tv e in streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA VENEZUELA DOVE VEDERE - L'Italia, già certa della partecipazione ad Euro 2024, sfrutta questo doppio impegno amichevole per effettuare delle prove generali in vista della rassegna continentale. La prima partita si gioca alle ore 22 italiane di giovedì 21 marzo, contro il Venezuela. Ecco dove poter vedere la sfida in tv e streaming.

Dove vedere Italia - Venezuela in tv e streaming

L'amichevole dello stadio di Fort Lauderdale, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, tra Italia e Venezuela verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno.