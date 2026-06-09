Italia agli spareggi per il Mondiale grazie alle stelle della Lazio Women

Piemonte e Oliviero, calciatrici della Lazio Women, hanno permesso all’Italia, con i loro gol, di pareggiare 2-2 contro la Svezia e di qualificarsi per gli spareggi per il prossimo Mondiale.

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Piemonte e Oliviero della Lazio Women, protagoniste con la Nazionale italiana.

Termina 2-2 la gara fra Italia e Svezia, con le Azzurre che blindano gli spareggi per il Mondiale grazie alle reti delle laziali Piemonte e Oliviero.

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