Iuliano: "Tudor è un ottimo tecnico, farà grandi cose alla Lazio"

IULIANO TUDOR LAZIO JUVENTUS - Manca sempre meno a Lazio - Juventus, la prima di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste. Il suo ex compagno in maglia bianconera, Mark Iuliano, ha descritto l'allenatore croato in un'intervista.

Iuliano: "Tudor è preparato, carismatico e meticoloso"

Queste le parole di Mark Iuliano a La Stampa: "Tudor è un ottimo tecnico e una grande persona: è preparato, è carismatico ed è meticoloso. Ha idee, cultura del lavoro e anche un gran fisico, così i giocatori lo rispettano. Sono sicuro che farà grandi cose alla Lazio e Lotito non è stupido".

Sul rivedere qualcosa del Tudor giocatore

"La stessa voglia e lo stesso percorso. Igor è un ragazzo stupendo: arrivava dal nulla e ha fatto tanti sacrifici, diventando un punto di riferimento nella Juve. Sapeva fare tutto e per me era uno dei centrocampisti più forti d’Europa: solo gli infortuni l’hanno fermato".