Franjo Ivanovic è nel mirino della Lazio?

In merito al calciomercato della Lazio, Alfredo Pedullà, esperto di trasferimenti, lancia la pista che porta all’attaccante del Benfica, Franjo Ivanovic.

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Ivanovic, attaccante del Benfica, piace alla Lazio

Che la Lazio cerchi un attaccante non è certo un segreto: ora si sareebbe mossa per Franjo Ivanovic, croato classe 2003 in forza al Benfica. Il profilo, secondo l’esclusiva di Pedullà, piace non poco e va inserito nella lista biancoceleste.

La Lazio ha chiesto informazioni in merito al prestito. Il passaggio importante è che Ivanovic ha voglia di giocare, non vuole andare in un club per fare da comparsa. A lui hanno pensato e stanno pensando in tanti: c’era stato un sondaggio del Como; ha mercato in Turchia e in Inghilterra. Adesso si muovono anche i biancocelesti, ma siamo soltanto ai primi passi di un’operazione che il club spera di approfondire.

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