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Pinamonti o Ivanovic? Tutti e due! Ecco perché è possibile
La Lazio potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della prossima Serie A con un reparto d’attacco (quasi) completamente rivoluzionato: i biancocelesti, infatti, potrebbero chiudere sia per Pinamonti che per Ivanovic, non più delle alternative: le formule per gli acquisti, e una uscita davanti, possono rendere possibile l’impossibile.
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Lazio tra Pinamonti e Ivanovic, può chiudere per entrambi
Anche dopo la brusca accelerazione per Ivanovic, Andrea Pinamonti non è uscito dai radar della Lazio. Non solo per condurre le trattative contemporaneamente su più tavoli, così da evitare di ritrovarsi con il cerino in mano: il Messaggero presenta la possibilità che entrambe le operazioni vadano in porto. Nel caso in cui il croato arrivi in prestito, infatti, non si esclude che i soldi previsti vengano dirottati sul centravanti del Sassuolo. L’uscita di Ratkov, ovviamente, potrebbe agevolare la doppia operazione.
Investimento in difesa
La chiusura dell’affare con il Benfica a titolo temporaneo, altrimenti, potrebbe anche permettere ai biancocelesti di dirottare l’inter budget da 10 milioni di euro su un difensore. Un’ipotesi che il Corriere dello Sport presenta come possibile, e che potrebbe facilitare l’acquisto di Hautekiet.
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