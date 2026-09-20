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Jacobelli: “Gattuso valore aggiunto, chiamatelo Rino il rigeneratore”
Il direttore Xavier Jacobelli attraverso le colonne del Corriere dello Sport ha voluto condividere con tutti il suo pensiero sulla Lazio e in particolar modo su Gennaro Gattuso, per lui vero trascinatore del club in questo momento.
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Le parole di Jacobelli sulla Lazio di Gattuso
“Gattuso è l’autentico valore aggiunto della Lazio, per il polso e la sagacia con cui la guida; perché le ha insegnato a soffrire quando deve soffrire e ad uscire alla distanza quando deve uscire alla distanza. Rino il Rigeneratore ha recuperato alla causa Mandas, nove mesi fa spedito in prestito al Bournemouth senza collezionare una presenza; Noslin, tornato l’attaccante in formato Verona, tanto per intenderci, e capace di segnare uno splendido gol di testa per bissare l’acuto con il Milan; Nuno Tavares che va avanti e indietro sulla fascia come se non dovesse fermarsi mai”.
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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