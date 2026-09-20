Jacobelli: “Gattuso valore aggiunto, chiamatelo Rino il rigeneratore”

Il direttore Xavier Jacobelli attraverso le colonne del Corriere dello Sport ha voluto condividere con tutti il suo pensiero sulla Lazio e in particolar modo su Gennaro Gattuso, per lui vero trascinatore del club in questo momento.

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Le parole di Jacobelli sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso è l’autentico valore aggiunto della Lazio, per il polso e la sagacia con cui la guida; perché le ha insegnato a soffrire quando deve soffrire e ad uscire alla distanza quando deve uscire alla distanza. Rino il Rigeneratore ha recuperato alla causa Mandas, nove mesi fa spedito in prestito al Bournemouth senza collezionare una presenza; Noslin, tornato l’attaccante in formato Verona, tanto per intenderci, e capace di segnare uno splendido gol di testa per bissare l’acuto con il Milan; Nuno Tavares che va avanti e indietro sulla fascia come se non dovesse fermarsi mai”.