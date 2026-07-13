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CALCIOMERCATO LAZIO

CLAMOROSO dalla Colombia: “La Lazio sta monitorando James Rodriguez”

Published

18 minuti ago

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James Rodriguez Lazio

Dalla Colombia, in particolare dal giornale AS Colombia, arriva una notizia di calciomercato che ha del clamoroso: la Lazio, secondo quanto rilanciato dai colleghi colombiani, starebbe monitorando lo svincolato James Rodriguez.

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Calciomercato: la Lazio monitora James Rodriguez, tutti gli aggiornamenti

“Nuova opportunità in Europa? James Rodriguez potrebbe interessare alla Lazio. Dall’Italia assicurano che l club lo sta monitorando per rinforzare l’attacco. È svincolato”. Questo è quanto ha riportato il giornale colombiano, AS Colombia. Il 35enne, che ha giocato l’ultima edizione dei Mondiali 2026, è reduce da sei mesi al Minnesota United, club di MLS con il quale aveva una clausola per un rinnovo di altri sei mesi evidentemente non esercitata.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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