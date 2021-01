Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO JANKOVIC MILINKOVIC-SAVIC – Domenica 3 gennaio alle ore 15:00 ci sarà il fischio d’inizio di Genoa-Lazio. La partita sarà fondamentale per le due squadre che devono portare punti a casa per proseguire al meglio il proprio cammino. In giornata si è espresso a Calciomercato.web l’ex giocatore della squadra ligure, Bosko Jankovic. Il serbo ha parlato del suo connazionale Sergej Milinkovic-Savic e del suo possibile approdo al club biancoceleste durante il periodo rossoblù.

Intervista a Jankovic: Le parole su Milinkovic-Savic e la Lazio

“Sergej è diventato un giocatore importante non solo per la Lazio, ma anche per il mio paese. Nelle ultime partite ha segnato anche due gol importanti con la Nazionale, ma purtroppo non ci siamo qualificati agli Europei. La Serbia i giocatori ce li ha, ma manca lo spirito, la voglia di fare risultati importanti. Se dal Mondiale in Sudafrica in poi ci siamo qualificati in pochi tornei evidentemente qualche problema c’è. Io alla Lazio? Non lo so sinceramente. Mi hanno informato che ai tempi del Genoa ero stato molto vicino alla Roma, però alla fine la trattativa non si concluse. Per quanto riguarda la Lazio non c’è mai stato nulla di concreto. Certo, se mi avessero chiamato…(ride, ndr). La chiamata di una società come quella biancoceleste non si può mica rifiutare”.

