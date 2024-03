Javorcic rescinde con il Venezia: in arrivo come vice-Tudor

Tempo di lettura: < 1 minuto

JAVORCIC LAZIO VENEZIA- Ivan Javorcic, ex centrocampista e primo allenatore del Venezia in 12 partite, ha rescisso il contratto con la squadra veneta, probabilmente per poter approdare alla Lazio come vice-allenatore di Igor Tudor. Ecco il comunicato ufficiale del Venezia.

Javorcic verso la Lazio : rescinde con il Venezia . Il comunicato ufficiale

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic. Giunto in laguna nell'estate del 2022, Javorcic si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 12 occasioni ottenendo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità dimostrate".