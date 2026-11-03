NOTIZIE
ULTIM’ORA: Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro con Owono in Tenerife-Andorra
Jesus de Miguel non ce l’ha fatta: a soli 30 anni l’attaccante del Tenerife è morto per le conseguenze del violento scontro con il portiere dell’Andorra Owono. Nella notte il comunicato del club che faceva riferimento ad un peggioramento di natura neurologica non lasciava presagire buone notizie. E infatti poco dopo è arrivato l’annuncio ufficiale a conferma di una tragedia che scuote tutto il mondo del calcio.
Leggi anche: Agostinelli: “La Lazio è una realtà, e ora l’obiettivo cambia”
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 ora ago
Zaccagni non preoccupa, col Napoli ci sarà: anche per Cataldi buone notizie
-
NOTIZIE3 giorni ago
Progetto Flaminio, nuovi documenti richiesti: c’è l’accordo con la Soprintendenza
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Marusic fuori da due mesi: ecco quando dovrebbe tornare
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Si rivede Rovella in campo: convocazione col Napoli nel mirino