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ULTIM’ORA: Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro con Owono in Tenerife-Andorra

Published

2 ore ago

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Jesus de Miguel morto

Jesus de Miguel non ce l’ha fatta: a soli 30 anni l’attaccante del Tenerife è morto per le conseguenze del violento scontro con il portiere dell’Andorra Owono. Nella notte il comunicato del club che faceva riferimento ad un peggioramento di natura neurologica non lasciava presagire buone notizie. E infatti poco dopo è arrivato l’annuncio ufficiale a conferma di una tragedia che scuote tutto il mondo del calcio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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