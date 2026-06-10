Un ex Milan offerto alla Lazio, scambio in vista? La situazione

Secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, alla Lazio sarebbe stato offerto l’ex terzino del Milan Alex Jimenez, oggi al Bournemouth. Ecco tutti gli aggiornamenti.

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Scambio Jimenez-Mandas col Bournemouth?

Secondo Pedullà, il cartellino di Alex Jimenez sarebbe stato offerto alla Lazio. Nell’eventuale operazione sarebbe previsto anche un diritto di riscatto, ma quest’ultima è direttamente legata al futuro di Mandas. Nonostante il portiere greco dal suo arrivo a gennaio non abbia giocato neanche un minuto, il club di Premier League vorrebbe prelevarlo a titolo definitivo. Differente il parere della Lazio che ancora non avrebbe risposto al possibile scambio. La società biancoceleste vede infatti in Mandas il possibile titolare per la prossima stagione, con Motta secondo e Provedel destinato a vestire la maglia dell’Inter.

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