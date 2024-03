Fiorentina, il comunicato sulle condizioni di Barone

Tempo di lettura: 2 minuti

JOE BARONE MALORE RINVIO ATALANTA FIORENTINA- Notizie terribili arrivano dal Gewiss Stadium di Bergamo. Poco prima dell'inizio del match si Serie A tra Atalanta-Fiorentina, il dg del club gigliato Joe Barone ha accusato un grave malore. Il dirigente Viola è stato trasportato di urgenza a Milano, si attendono novità sulle sue condizioni.

Aggiornamenti condizioni Barone: il comunicato della Fiorentina

AGGIORNAMENTO 18/03 ORE 12:30 - "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

AGGIORNAMENTO 17/03 - Dopo il malore avuto dal dirigente della Fiorentina, Joe Barone, trasportato d'urgenza a Milano, è stato deciso dalla Lega si Serie A di rinviare il match a data da destinarsi: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM".

AGGIORNAMENTO 17/03 - Secondo quanto riportato dal Tgr Rai Toscana il dirigente della Fiorentina Joe Barone accusato un malore mentre era in albergo con la squadra e ora si trova in rianimazione al San Raffaele di Milano. Italiano insieme a Biraghi e un'altra rappresentanza di giocatori attendo notizie nella struttura ospedaliera milanese.

AGGIORNAMENTO 17/03 - ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani.