John Kennedy, grave infortunio. L’attaccante era nel mirino della Lazio

Brutte notizie per John Kennedy, l’attaccante del Fluminense, finito nel mirino della Lazio durante la sessione estiva di mercato, si è gravemente infortunato durante una partita contro il Vasco.

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Grave infortunio per John Kennedy, l’attaccante accostato alla Lazio

Il classe 2002 si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore durante la sfida contro il Vasco. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà ora affrontare un lungo percorso di recupero, con uno stop che lo terrà fermo per diversi mesi. A riportarlo è stata proprio il Fluminense con un comunicato ufficiale. Kennedy era uno dei profili seguiti dalla Lazio, che aveva valutato il giovane attaccante brasiliano come possibile rinforzo per il reparto offensivo. L’infortunio cambia inevitabilmente lo scenario e chiude definitivamente il discorso su un possibile trasferimento.

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