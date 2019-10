LAZIO JONY RUOLO – Non ha ancora convinto l’esterno spagnolo Jony. Dopo la scorsa stagione esaltante al Malaga, è stato acquistato quest’estate dalla Lazio per circa 2 milioni di euro. Le sue doti di assist-man (terzo nella scorsa Liga dietro Messi e Sarabia) hanno persuaso Lotito a puntare su di lui, ma a Roma sembra ancora non essersi ambientato. Problemi di ruolo forse, dato che Inzaghi lo ha finora impiegato come quinto di centrocampo, una posizione mai ricoperta prima.

Il cambio di ruolo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jony può fare bene l’esterno, ma il mister ha iniziato a provarlo anche da mezzala. Complice anche il ritorno di Lukaku, decisivo domenica a Firenze, l’ex Malaga potrebbe essere scalzato nelle gerarchie dal belga e con lo spostamento a interno di centrocampo potrebbe trovarsi più a suo agio. Un’idea che stuzzica Inzaghi, come confermato ieri in conferenza stampa. Ma c’è un problema. Anche qui la concorrenza non è poca vista la presenza, oltre ai titolari, di gente come Parolo, Cataldi e Berisha. Toccherà allo spagnolo dunque sfruttare al massimo le chances che Inzaghi gli concederà, a prescindere dalla posizione in campo che dovrà occupare.