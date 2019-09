JONY LAZIO – Jony Rodriguez ha saltato la prima partita di campionato contro la Sampdoria per colpa del mancato transfer. Lo spagnolo ha poi esordito nei minuti finali del derby contro la Roma, valido per la seconda giornata. L’esterno però adesso reclama più spazio, soprattutto dalle prossime gare.

Jony sogna il posto da titolare

Come riporta il Corriere dello Sport Jony vuole provare a prendersi il posto da titolare. Nelle gerarchie per adesso davanti a lui risulta esserci uno dei fedelissimi di Inzaghi, Lulic. Il mister biancoceleste finora vede l’ex Malaga come una carta da giocare a gara in corso, per sfruttarne rapidità e facilità di cross. Lo spagnolo però vuole insidiare il bosniaco, e ci proverà già nel test previsto per questa mattina contro la primavera.