JORDAO NETO THELWELL DS WOLVERHAMPTON – Pedro Neto e Bruno Jordao sono ufficialmente due giocatori del Wolverhampton. Sull’acquisto dei due giovani giocatori della Lazio, si è espresso Kevin Thelwell, direttore sportivo del club inglese, attraverso il sito ufficiale della società.

Due talenti dal potenziale assicurato

“Sono due grandi talenti in ruoli nei quali avevamo da inserire volti nuovi. Abbiamo potenziale per il futuro. Pensiamo che questi due ragazzi abbiano entrambi il talento per trascorrere periodi di successo qui agli Wolves. Ovviamente ci vorrà del tempo per vederli affermare in prima squadra, anche perché vengono a giocare in un paese diverso, ma proveremo a integrarli il prima possibile. Non vogliamo però mettergli troppa pressione già da adesso”.

Le visite di Pedro Neto e Bruno Jordao ai Wolves

Questa mattina i due giocatori, ex Lazio, hanno raggiunto la sede dei Wolves per sostenere i primi test atletici e conoscere la loro nuova “casa”. Questo il video realizzato dal club inglese con le prime parole dei due giovani giocatori.

Relive Pedro Neto and Bruno Jordao's first day at Compton as the pair make a permanent switch to Wolves. #WelcomeNeto#WelcomeJordao



🎥✍️ pic.twitter.com/x4WXKQzAA6 — Wolves (@Wolves) August 3, 2019

Il comunicato ufficiale della Lazio

La S.S. Lazio informa di aver concluso le cessioni definitive dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori Pedro Lomba Neto e Bruno André Cavaco Jordao a favore della società inglese Wolverhampton Wanderers F.C.