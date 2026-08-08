Casting in attacco: valutazioni in corso per Joselu

Spunta un nuovo nome per il reparto offensivo della Lazio: è stato sondato il profilo di Joselu, attaccante classe 1990 al momento svincolato.

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Lazio su Joselu: il classe 1990 può essere un’alternativa

Come svelato dall’esperto di calcio mercato Matteo Moretto, fra i vari profili considerati dalla Lazio per il ruolo di attaccante ci sarebbe anche quello di José Luís Sanmartín Mato, meglio noto come Joselu. Il calciatore è attualmente svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero, in linea con le precedenti operazioni concluse in questa sessione dai biancocelesti. La sua carta d’identità, però, depone contro il giocatore: classe 1990, ha già compiuto 36 anni ed è in piena fase discendente della carriera. Dunque lo spagnolo può essere tenuto a mente come alternativa low cost e d’esperienza ai calciatori in cima alla lista delle preferenze di Fabiani.

Il profilo di Joselu

Attaccante completo, in grado di combinare con la squadra, Joselu è il classico attaccante d’area di rigore che non vive solo per il gol, ma sa segnare. La sua carriera è partita dal celta Vigo, prima di passare al Real Madrid. Un rapido assaggio, prima del ritorno nel 2023. Nel frattempo, ha vestito le maglie di Hoffenheim, Eintracht Francoforte, Stoke City, Deportivo A Coruña, Newcastle, Alaves e Espanyol, prima di tornare a vestire la camiseta blanca. Le ultime due stagioni le ha vissute in Qatar, all’Al-Gharafa Sport, con cui ha segnato 23 reti in 44 presenze. Terminato il contratto, è attualmente svincolato.

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