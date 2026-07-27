L’ex falconiere Juan Bernabè denuncia per minacce uno dei capi ultrà della Lazio: la situazione

L’ex falconiere biancoceleste, Juan Bernabè, come riportato dal quotidiano La Repubblica, ha denunciato uno dei capi ultrà della Lazio per minacce. A motivare l’esposto, secondo quanto riferito, una telefonata intimidatoria dopo lo scandalo della protesi al pene.

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Capo ultrà della Lazio denunciato dall’ex falconiere Juan Bernabè

Riavvolgiamo il nastro. Il proprietario dell’Aquila Olympia, fino a poco tempo simbolo della squadra biancoceleste, era stato licenziato dalla Lazio a gennaio dopo lo scandalo esploso per l’impianto della protesi peniena, con le conseguenti foto intime pubblicate sui social. La notizia aveva iniziato a fare capolino ovunque, sul web e nelle redazioni dei giornali, creando un forte imbarazzo alla società capitolina.

Nonostante la rimozione delle foto, il falconiere comunque venne licenziato. Nonostante ciò, però, non si è mai distaccato del tutto dal mondo laziale. Ha continuato a presenziare alle varie serate dei Lazio Club, e non solo. Una ventina di giorni fa, tuttavia, il falconiere spagnoli si è presentato dai carabinieri della compagnia di Formello per sporgere denuncia per minacce nei confronti di uno dei capi ultrà della Curva Nord della Lazio.

Si deve far risalire il motivo a una telefonata che, secondo quanto da lui riferito, avrebbe avuto con uno dei capi ultrà del tifo biancoceleste. Nel corso della chiamata, che sarebbe avvenuta poco prima della manifestazione organizzata dai tifosi il 3 luglio all’esterno dello stadio Flaminio contro la gestione del presidente Lotito, l’ex falconiere sarebbe stato invitato a non presentarsi più a eventi organizzati dalla tifoseria biancoceleste.

Queste le parole di Bernabè: “Ognuno ha le sue opinioni e sono tutte legittime, non si può piacere a tutti, ma nessuno può permettersi di intimidirmi, minacciarmi e rendermi la vita impossibile. Sono un uomo libero, sono laziale e ho diritto di andare dove voglio”.

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