JUGOVIC LAZIO – Ha giocato con la Lazio per una sola stagione, nel 1997-98, ma ha lasciato in tutti i tifosi un ricordo positivo. Vladimir Jugovic ha collezionato 42 presenze e 6 gol nella sua breve esperienza nella capitale. L’ex centrocampista ha parlato anche della formazione di Simone Inzaghi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Jugovic: “La vita da allenatore è troppo stressante”

“Avevamo Eriksson e di quella squadra, da Mihajlovic a Mancini, in tanti sono diventati allenatori. All’inizio anche io avevo una mezza idea, ma meglio così perché c’è troppo stress e la vita è una sola”.

Jugovic sulla Lazio di Inzaghi

“Ha potuto giocare più rilassata, con meno pressione. Inzaghi mi ricorda Eriksson, poi hanno una dirigenza bravissima a trovare sorprese. A me piace Correa e poi c’è Immobile, una sentenza. Certo, anche Milinkovic è migliorato tantissimo. Lo seguo da quando era nelle giovanili serbe: non gli è mai mancata la tecnica, ma alla Lazio si è strutturato tecnicamente e tatticamente. E’ intelligente e in gamba per decidere da solo il suo destino”.

