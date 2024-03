Julio Cruz: "Non credevo che Inzaghi potesse diventare allenatore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JULIO CRUZ INTERVISTA INZAGHI LAZIO- L'ex giocatore di Lazio e Inter, Julio Ricardo Cruz, ha rilasciato un'intervista a El Jardinero. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi e su molti suoi compagni di squadra.

Le parole di Julio Cruz nell' intervista su Inzaghi e la Lazio

"No, quando ero alla Lazio non mi aspettavo che Inzaghi potesse diventare allenatore. Ma credo che in quella stagione alla Lazio ci fosse anche Lionel Scaloni. E ora è l’allenatore dell’Argentina. Simone ha fatto molto bene alla Lazio. Come è successo a Scaloni, anche lui ha subito tante critiche quando è stato nominato come tecnico. Ai tempi non avrei mai pensato di vedere nemmeno Matias Almeyda come allenatore. Mentre Simeone in campo è stato sempre come una guida”.