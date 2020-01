Tempo di lettura: < 1 minuto

JUNIOR TIM CUP – Domenica alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il derby Roma-Lazio, valido per la 21esima giornata di campionato. Questo pomeriggio invece, presso l’oratorio Santa Silvia in via Giovanni Sirtori 2 a Roma andrà in scena la Junior Tim Cup. All’evento, organizzato dalla Lega Serie A, interverranno rappresentanti del club biancoceleste e giallorosso. Per la squadra di Lotito parteciperà il terzino spagnolo Patric.

