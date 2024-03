Junior TIM Cup, Provedel protagonista della settima tappa

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUNIOR TIM CUP PROVEDEL - Lunedì 18 marzo, Roma e Lazio hanno preso parte alla settima tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Presente anche il portiere biancoceleste Ivan Provedel, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica, sottolineando l’importanza del rispetto e della collaborazione nello sport come nella vita.

