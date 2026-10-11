Juric: “Vediamo che riescono a fare Ngonge e Zeballos”

Ivan Juric, allenatore brianzolo, ha concesso una breve intervista ai bordocampisti di DAZN prima dell’inizio di Lazio Monza.

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L’intervista a Juric prima di Lazio Monza

“Abbiamo messo a posto i giocatori un po’ indietro. Vedremo oggi, sia Ngonge sia Zeballos si allenano con noi già da un po’ e stanno bene. Vediamo quanto riescono a fare, la Lazio ha elementi moderni, i giocatori sono liberi di testa e hanno meritato il primato che hanno”.

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